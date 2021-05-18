Ирина Фатьянова будет баллотироваться в ЗакС от "Яблока"

Лидер фракции "Яблоко" в петербургском парламенте Борис Вишневский во время интервью "Эху Петербурга" объявил о том, что экс-глава регионального штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова договорилась с его партией и собирается выдвигаться в Законодательное собрание именно от нее. Депутат подчеркнул, что ему "очень приятно об этом сказать".

"У нас нет никаких идеологических разногласий", - отметил "яблочник".

Вишневский выразил надежду на то, что к моменту выборов российский суд не признает все бывшие штабы Навального и их сотрудников виновными в экстремистской деятельности. В противном случае участие Фатьяновой в выборах не представляется возможным.

Ранее в интервью ЗАКС.Ру петербургская "навальнистка" заявляла, что считает себя самым сильным оппонентом действующего спикера Вячеслава Макарова, избравшегося от этой же территории, округа №3. Поскольку Макаров на этот раз будет баллотироваться в Госдуму, конкурировать напрямую Фатьяновой с ним не придется.

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