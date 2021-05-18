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13:03

Суд оставил в силе отказ СК возбуждать дело об отравлении Навального

фото ЗакС политика Суд оставил в силе отказ СК возбуждать дело об отравлении Навального

Второй западный окружной военный суд в Москве признал законным решение об отказе Следственного комитета возбудить уголовное дело после отравления Алексея Навального, передает "Дождь".

Ни Навальный, ни его представители в заседании не участвовали. Всего заседание продлилось 10 минут, затем судья ушла на решение. 

В марте 235-й гарнизонный военный суд признал законным бездействие Главного военного следственного управления СК, до этого аналогичные решения принимали и другие инстанции. 

Напомним, в августе 2020 года политик впал в кому: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин.

Политик провел в коме три недели. Эксперы нескольких европейских лабораторий, в том числе специалисты ОЗХО, нашли в анализах Навального следы яда, который может быть новой разновидностью "Новичка". Российская сторона отрицает возможность отравления Навального и отказывается возбуждать уголовное дело.

 

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