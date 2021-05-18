"Сколько мы прогнали жуликов из города": Беглов раскритиковал темпы строительства соцобъектов

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства 18 мая обсудил проблему нехватки социальных объектов в городе и раскритиковал неудовлетворительные темпы строительства проблемных объектов, вспомнив об успехах строителей в годы блокады Ленинграда.

- Пять лет строили детский сад. Железную дорогу во время прорыва блокады, 33 километра, построили за 17 дней, а за 48 дней проложили электрический кабель по дну Ладожского озера. Я не хочу называть цифру, сколько мы прогнали жуликов из города. Брали авансы и исчезали. Шаг за шагом будем ликвидировать этот дисбаланс [в нехватке соцобъектов], - заявил губернатор.

Беглов пригрозил застройщикам остановкой строительства и рассказал о новых требованиях к застройщику. Они не смогут сдавать жилье, не обеспечив их социальными объектами: школами, детскими садами и поликлиниками.

На срывы сроков строительства социальных объектов в новых жилищных комплексах обратила внимание депутат Заксобрания Ирина Иванова. Она предложила изменить порядок строительства, возводя сначала социальные объекты, а лишь потом жилье. Похожие вопросы планирует рассматривать специальная градостроительная комиссия, о создании вновь задумались в 2021 году.

Константин Леньков

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