Активист Костров выдвинется в ЗакС от эсеров

Лидер общественного движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, в начале года заявивший о желании стать депутатом Законодательного собрания, определился с формой своего выдвижения. Активист договорился со справедливороссами и пойдет на выборы от них.

"Предыдущие годы активисты Ц и я очень активно работали над самыми различными городскими и районными проблемами совместно с Мариной Шишкиной, Надеждой Тихоновой, Алексеем Ковалевым и Нэлли Вавилиной, которые являются знаковыми политическими фигурами для всего города. Теперь мы выходим на новый уровень взаимодействия", - отметил он в паблике своего движения.

32-летний горожанин верит в хороший результат эсеров, с которым он связывает будущее изменение парламентской политики. Он и его соратники, пишет Костров, способны сделать так, чтобы ЗакС представлял и защищал не "интересы номенклатур", но интересы петербуржцев. Его конкурентами по избирательному округу №2 станут, в частности, действующий депутат Борис Вишневский и глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте

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