Песков не видит системности в признании независимых СМИ иноагентами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не усматривают системности в признании независимых средств массовой информации иностранными агентами, передает "Интерфакс".

"Этот вопрос не входит в наши обязанности. Но с другой стороны, Минюст действует в строгом соответствии с законом. При наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается, что и было сделано", - сказал Песков.

Пескову напомнили, что за последние пару неделю в реестр СМИ-иноагентов внесли "Медузу"* и VTimes** - проект бывших сотрудников "Ведомостей". В ответ на вопрос, не усматривают ли в Кремле системную работу в отношении независимых медиа по признанию их иноагентами, Песков сказал: "Нет".

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов на территории России

** VTimes внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов на территории России