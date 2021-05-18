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14:26

В канале, принимающем стоки с полигона "Красный Бор", нашли опасные загрязнения

фото ЗакС политика В канале, принимающем стоки с полигона "Красный Бор", нашли опасные загрязнения

Экоактивисты из общественного движения "Зеленый фронт" получили результаты исследования воды из канала, проходящего рядом с полигоном "Красный Бор", который в настоящее время рекультивируется. Канал принимает стоки из ливневой канализации полигона и связан с петербургскими водными артериями, в том числе, через ручей Большой Ижорец с Невой.

Согласно результатам, присланным специализированной компанией "ТехноТерра", концентрация одного только фенола в поверхностных водах канала превышает максимально допустимое значение почти в 17 раз. Воду для анализа забирали в апреле.

"Фенолы широко применяются в производстве пластмасс, резин, лекарств, моющих средств, ядохимикатов и топлива. Велика вероятность того, что размещенные в картах полигона отходы данного типа недостаточно изолированы от ливневой канализации", - прокомментировал исследование лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Специалисты также зафиксировали двукратное превышение предельной нормы по нефтепродуктам и трехкратное - по алюминию.

Работы по рекультивации полигона, заказанные Минприроды, ведет ФГУП "ФЭО". По их окончании участок огородят забором. В конце марта объект посетила вице-премьер Виктория Абрамченко и не нашла поводов для тревоги.

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