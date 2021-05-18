Шишлов поспособствовал возвращению домой туркменов, более года ждавших выдворения

Усилия петербургского омбудсмена Александра Шишлова помогли решить проблему шестерых граждан Туркменистана, задержанных более года назад и содержавшихся в центре для мигрантов в Красном Селе. Принятое судом решение об их выдворении не могло быть реализовано все это время из-за пандемических ограничений и отсутствия авиасообщения со странами Средней Азии, сообщается на сайте Шишлова.

"Просим Вас принять меры, направленные на соблюдение наших прав, в том числе права на свободу, предусмотренное Конституцией РФ, исключающее наше дальнейшее длительное, лишенное смысла и законности, содержание под стражей в ЦВСИГ", - гласила жалоба задержанных, поступившая к чиновнику.

Компромисса удалось достигнуть только на уровне министров иностранных дел обеих стран, разговор которых в том числе инициировал уполномоченный по правам человека в Петербурге. В результате до конца мая туркменов вернут на родину чартерным рейсом одной из российских авиакомпаний.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.