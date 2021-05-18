В Петербурге ограничат продажу алкоголя на время чемпионата Европы по футболу

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Заксобрания законопроект о дополнительных ограничениях розничной продажи алкоголя на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу, документ опубликован в базе данных ЗакСа.

На время футбольного первенства предлагается запретить продажу алкоголя в стеклянной таре на территории, прилегающей к "Газпром-арене" за день до начала матчей и непосредственно в день их проведения. Исключение будет сделано для заведений общепита.

На территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади и Тематического парка футбола у СК "Юбилейный", не получится купить алкоголь с 11 июня по 11 июля, а на территории рядом с зоной публичного просмотра атчей на Дворцовой площади - с 1 июня по 11 июля.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что стеклянная тара травмоопасна, и следует исключить ее появление в местах скопления тысяч людей. Он напомнил, что подобные меры уже действовали во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее президент Владимир Путин утвердил усиление мер безопасности на время Евро-2020 в Петербурге.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за эпидемии коронавируса. В Петербурге пройдут семь матчей: шесть матчей групп B и E и один четвертьфинал. Изначально город должен был принять меньше игр, но в конце апреля УЕФА утвердил перенос некоторых матчей из Дублина.

фото: pixabay.com

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