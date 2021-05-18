Семья главы Пушкинского района заработала 15,8 млн рублей за 2020 год

Администрация Пушкинского района Петербурга 18 мая отчиталась о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Заработок главы района Владимира Омельницкого снизился на 65 тысяч рублей и составил 3,1 млн рублей. А вот его супруга отчиталась о годовом доходе в 12,68 млн рублей, что на 9,7 млн рублей больше дохода за прошлый отчетный период.

За минувший год у главы района появилась новая квартира площадью 168,1 кв.м. Прежде у него была указана только квартира в пользовании. У супруги Омельницкого в декларации все еще указана та же квартира площадью 87 кв.м. Двое из пятерых несовершеннолетних детей чиновника могут похвастаться собственной недвижимостью: у одного ребенка главы района есть собственная квартира в 88 кв.м, у другого - доли в квартире, двух земельных участках и жилом доме.

Среди пятерых заместителей главы района наибольший доход задекларировала Евгения Воронина - 2,6 млн рублей. В собственности у нее теперь есть половина квартиры и автомобиль KIA Optima. В 2019 году доход чиновницы составлял 1,7 млн рублей, у нее не было доли в квартире, а ездила она на Hyundai IX35.

Первый заместитель главы Пушкинского района Вера Семенова отчиталась о 2,4 млн рублей дохода. Похожий заработок она указывала и в прошлом году. Список недвижимости у нее не изменился: квартира и машино-место. А вот автопарк Семеновой пополнился: к Renault Duster и Mazda 3 прибавился Volkswagen Tiguan.

Доходы еще троих заместителей не превышают 1,8 млн рублей.

фото: pixabay.com

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