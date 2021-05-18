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15:21

Семья главы Пушкинского района заработала 15,8 млн рублей за 2020 год

фото ЗакС политика Семья главы Пушкинского района заработала 15,8 млн рублей за 2020 год

Администрация Пушкинского района Петербурга 18 мая отчиталась о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Заработок главы района Владимира Омельницкого снизился на 65 тысяч рублей и составил 3,1 млн рублей. А вот его супруга отчиталась о годовом доходе в 12,68 млн рублей, что на 9,7 млн рублей больше дохода за прошлый отчетный период. 

За минувший год у главы района появилась новая квартира площадью 168,1 кв.м. Прежде у него была указана только квартира в пользовании. У супруги Омельницкого в декларации все еще указана та же квартира площадью 87 кв.м. Двое из пятерых несовершеннолетних детей чиновника могут похвастаться собственной недвижимостью: у одного ребенка главы района есть собственная квартира в 88 кв.м, у другого - доли в квартире, двух земельных участках и жилом доме.

Среди пятерых заместителей главы района наибольший доход задекларировала Евгения Воронина - 2,6 млн рублей. В собственности у нее теперь есть половина квартиры и автомобиль KIA Optima. В 2019 году доход чиновницы составлял 1,7 млн рублей, у нее не было доли в квартире, а ездила она на Hyundai IX35. 

Первый заместитель главы Пушкинского района Вера Семенова отчиталась о 2,4 млн рублей дохода. Похожий заработок она указывала и в прошлом году. Список недвижимости у нее не изменился: квартира и машино-место. А вот автопарк Семеновой пополнился: к Renault Duster и Mazda 3 прибавился Volkswagen Tiguan.  

Доходы еще троих заместителей не превышают 1,8 млн рублей.

фото: pixabay.com


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