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16:23

Деятели культуры просят назвать одну из московских площадей в честь Лужкова

фото ЗакС политика Деятели культуры просят назвать одну из московских площадей в честь Лужкова

Свыше тридцати отечественных деятелей культуры подписали открытое письмо к президенту с просьбой присвоить одной из площадей или улиц в центре Москвы имя ее предыдущего мэра, ныне покойного Юрия Лужкова. Текст письма и перечень его подписантов опубликовал "Московский комсомолец".

"Представители творческой и культурной интеллигенции Москвы неизменно ощущали его реальную заботу и помощь. Практически все столичные учреждения культуры (театры, цирки, концертные залы, музеи, библиотеки и т.д.) были отремонтированы или реконструированы, многие — получили дополнительные помещения и здания. Ежегодно в Москве строился, как минимум, один новый театр. Всем проектам в сфере культуры Ю.М.Лужков уделял особое внимание, держа их на личном контроле", - говорится в письме.

Под документом, в частности, стоят подписи народных артистов РСФСР Александра Ширвиндта, Инны Чуриковой, Константина Райкина, Владимира Меньшова, Льва Лещенко, Надежды Бабкиной, Владимира Винокура, Александра Калягина, Александра Градского.

В апреле с аналогичным предложением выступили депутаты Госдумы.

Лужков скончался в декабре 2019 года. В сентябре нынешнего года ему исполнилось бы 85 лет. Государственный деятель возглавлял российскую столицу с 1992 по 2010 годы и был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым в связи с "утратой доверия". Супруга мэра Елена Батурина в "лужковскую эпоху" год от года возглавляла рейтинг самых богатых женщин страны.

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