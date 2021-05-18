Сергея Митрохина оштрафовали на 150 тысяч рублей за "пикет бомжей" у Совфеда

Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы от "Яблока" Сергея Митрохина на 150 тысяч из-за "пикета бомжей" у здания Совета Федерации, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.

На Митрохина был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митингов). Напомним, "пикет бомжей", на котором задержали Митрохина, прошел у Совфеда 17 марта. Это была отсылка к словам сенатора Людмилы Нарусовой, которая в начале марта пожаловалась на то, что у здания Совфеда она видит "каких-то маргинальных людей", стоящих в пикетах "с непонятными требованиями", и это ей неприятно.

Сам Митрохин настаивает, что на пикете он был лишь наблюдателем. Он напомнил, что его задержали, когда он стоял на расстоянии около 60 метров от пикетчика и общался с журналистами.

Перед этим протоколом в марте на него составили еще один протокол по той же статье из-за постов об акции протеста 23 января. 18 марта депутата оштрафовали на 300 тысяч рублей.