Минсельхоз не намерен продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Правительство не рассматривает вариант с продлением заморозки цен в торговых сетях на сахарный песок и подсолнечное масло, сообщается на сайте Минсельхоза. Чиновники считают, что своей цели соглашения, заключенные с производителями и торговыми сетями, к моменту окончания их действия, полностью достигнут. Между тем, субсидии на производство сахара и масла сохранятся.

"Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло", - заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.

Соглашение по сахару действует до 1 июня, а по подсолнечному маслу - до 1 октября.

Цены заморозили в декабре - после публичного возмущения президента подорожанием продуктов из базовой потребительской корзины. Согласно действующим трехсторонним договоренностям, литр подсолнечного масла ритейлеры отпускают за 110 рублей в розницу (95 рублей оптом), а килограмм сахара - за 46 рублей в розницу (36 рублей оптом).