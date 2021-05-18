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17:05

Госдума одобрила запрет на избрание депутатом причастным к экстремистам

фото ЗакС политика Госдума одобрила запрет на избрание депутатом причастным к экстремистам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, в котором запрещается избираться в нижнюю палату парламента гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, указано в базе данных думы.

В законопроекте прописано, что запрет на избрание в Госдуму распространится на градлан, работавших или помогавших организациям, в том числе, до признания их экстремистскими. Руководителям запрещено будет участвовать в думских выборах в течение пяти лет после запрета экстремистской организации, иным сотрудникам и "лицам, причастным к деятельности" - три года.

В ходе заседания соавтор законопроекта Василий Пискарев заявил, что "западники действуют" через организации, которые признаны в России нежелательными или экстремистскими, передает "Дождь". Отметим, сейчас прокуратура Москвы добивается признания экстремистскими организацями ФБК*, ФЗПГ** и штабов Навального***, члены которых заявляли о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы и региональных парламентов. 

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

***"Общественное движение Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

 

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