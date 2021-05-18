Годовой доход главы комитета по строительству составил 162,8 млн рублей

Комитет по строительству Петербурга 18 мая опубликовал сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Глава комитета Игорь Креславский впервые представил свою декларацию общественности в качестве чиновника - должность в Смольном он получил лишь в конце января 2020 года. До этого он являлся председателем правления группы компаний "Росстройинвест".

За прошедший год доход Креславского составил 162,8 млн рублей. В России у чиновника в собственности есть земельный участок площадью 1110 кв.м и дом площадью 210,8 кв.м, а также две квартиры в общей долевой собственности и нежилое здание. В Испании Креславский владеет долями в двух участках по 8015,8 кв.м и 2231,9 кв. м и 1/3 дома площадью 377,4 кв.м. Водит чиновник Mercedes-Benz S 63 AMG. Жена Игоря Креславского за 2020 год задекларировала 52,5 млн рублей дохода. В трех квартирах она владеет долями, еще две - в ее собственности целиком. Кроме того супруга Креславского является хозяйкой 14 помещений и бурильной установки.

У главы комитета по строительству трое заместителей. Первый зам Дмитрий Михайлов задекларировал 5,2 млн рублей дохода. У него в собственности имеется земельный участок, дачный дом и автомобиль Volvo XC90. Евгений Барановский отчитался о 1,9 млн рублей дохода. Как и прежде, у него в собственности есть только квартира площадью 74,5 кв.м и четверть квартиры в 85,7 кв.м. Еще один заместитель главы Комстроя Александр Постраш за 2020 год заработал 2,6 млн рублей. В собственности у него нет ни недвижимости, ни автомобиля, указана только квартира в пользовании.

фото: gov.spb.ru