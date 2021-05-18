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17:20

Годовой доход главы комитета по строительству составил 162,8 млн рублей

фото ЗакС политика Годовой доход главы комитета по строительству составил 162,8 млн рублей

Комитет по строительству Петербурга 18 мая опубликовал сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Глава комитета Игорь Креславский впервые представил свою декларацию общественности в качестве чиновника - должность в Смольном он получил лишь в конце января 2020 года. До этого он являлся председателем правления группы компаний "Росстройинвест". 

За прошедший год доход Креславского составил 162,8 млн рублей. В России у чиновника в собственности есть земельный участок площадью 1110 кв.м и дом площадью 210,8 кв.м, а также  две квартиры в общей долевой собственности и нежилое здание.  В Испании Креславский владеет долями в двух участках по 8015,8 кв.м и 2231,9 кв. м и 1/3 дома площадью 377,4 кв.м. Водит чиновник Mercedes-Benz S 63 AMG. Жена Игоря Креславского за 2020 год задекларировала 52,5 млн рублей дохода.  В трех квартирах она владеет долями, еще две - в ее собственности целиком. Кроме того супруга Креславского является хозяйкой 14 помещений и бурильной установки. 

У главы комитета по строительству трое заместителей. Первый зам Дмитрий Михайлов задекларировал 5,2 млн рублей дохода. У него в собственности имеется земельный участок, дачный дом и автомобиль Volvo XC90. Евгений Барановский отчитался о 1,9 млн рублей дохода. Как и прежде, у него в собственности есть только квартира площадью 74,5 кв.м и четверть квартиры в 85,7 кв.м. Еще один заместитель главы Комстроя Александр Постраш за 2020 год заработал 2,6 млн рублей. В собственности у него нет ни недвижимости, ни автомобиля, указана только квартира в пользовании. 

фото: gov.spb.ru

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