КГИОП требует прекратить незаконные работы в доме-памятнике на Каменностровском

Замена старинных окон, представляющих историческую ценность, в доме Э.Г. Шведерского на углу Каменноостровского проспекта и Большой Пушкарской улицы встретила протест со стороны чиновников из КГИОП. Они выдали арендатору дома (Большая Пушкарская, 47А), признанного выявленным памятником регионального значение, предписание с требованием немедленно прекратить несанкционированные работы любого профиля. Жалоба от ведомства поступила и в УМВД по Петроградскому району.

Отмечается, что витринные окна на первом этаже были незаконно заменены на "новые заполнения оконных проемов с рамами из металлического профиля без сохранения исторического рисунка расстекловки".

"Кроме того, фасад по Каменноостровскому проспекту в габаритах того же нежилого помещения фрагментарно окрашен, и многочисленные пятна по цвету отличаются от основной окраски фасада", - добавляет пресс-служба комитета.

Дом воздвигли в конце XIX века по проекту архитектора В. Цейдлера.

фото: kgiop.gov.spb.ru