Верховный суд ликвидировал еще две партии, не участвующие в выборах

По иску Минюста Верховный суд вынес решение о ликвидации партий под названиями "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ".

"<...> За неучастие в необходимом по закону количестве выборов в течение семи лет подряд", - объяснил решение суда член Центризбиркома Евгений Шевченко, которого цитирует "Интерфакс".

Организации прекратят свое существование после рассмотрения апелляции, если она понадобится представителям партий. До вступления решения суда в силу обе политические структуры остаются в едином реестре юридических лиц.

Ранее в феврале по тем же причинам Минюст добился ликвидации партии "Оплот России", которая позиционировала себя как организация, представляющая интересы людей с ограниченной трудоспособностью.