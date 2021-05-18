СК подтвердил возбуждение нового дела из-за пожара на Невской мануфактуре

Следственный комитет подтвердил возбуждение дела о нарушении требований сохранения памятников культуры из-за пожара на Невской мануфактуре.

В СК уточнили, что дело по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия) было возбуждено 14 мая в отношении гендиректора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева. Накануне источник "Интерфакса" сообщал о возбуждении дела по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). По версии следствия, Макеев не исполнил обязательства по охране здания как объекта культурного наследия и игнорировал предписания ГУ МЧС об устранении нарушений. Обвинение ему пока не предъявлено.

Это уже третье уголовное дело, возбужденное после пожара на Невской мануфактурой. Также СК расследует дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Новое дело объединено в одно производство с первым.

Напомним, Невская мануфактура загорелась 12 апреля: пожар пришлось тушить несколько дней, огонь распространился на площадь в 10 тысяч кв. метров. При тушении огня погиб пожарный Иван Белецкий.

28 апреля суд оштрафовал руководство АО "Невская мануфактура" за нарушение правил пожарной безопасности.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру