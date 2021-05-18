Из-за стрельбы в Казани Миронов захотел создания "нравственных советов" на телевидении

Вооруженное нападение Ильназа Галявиева на свою бывшую школу в Казани навело лидера справедливороссов Сергея Миронова на мысль о необходимости создать некие общественные советы по нравственности, чьи заседания транслировало бы телевидение. Они, в частности, будут призваны поменять отношение к учебному процессу: по наблюдениям Миронова, педагог превратился в работника сферы услуг и практически перестал быть моральным наставником.

"Мы видим, что сегодня, когда идет самая настоящая информационная атака на нашу страну, главной мишенью выбрана молодежь. Молодежь в социальных сетях просто запутывается, а потом, попав под влияние преступных сил, вольно или невольно переступает границу добра и зла. Недавняя трагедия в Казани – лишнее тому свидетельство. Это риски, которые несет прогресс. Мы не может воспротивиться ему, но думать о том, что у наших детей в сердце и в голове, мы обязаны", - считает политик.

По его мнению, следует раз в неделю в прайм-тайм растолковывать телезрителям, что является злом и безнравственностью. На кого Миронов готов возложить столь ответственную миссию, пресс-служба депутата не уточняет.

Напомним, что трагедия, послужившая поводом для заявления Миронова, разразилась в школе №175, в которую неделю назад явился с ружьем ее бывший 19-летний ученик. В результате открытой им стрельбы погибло десять человек и еще двадцать попали в больницы. В социальных сетях он позиционировал себя как "бог" и предупредил общественность о своем нападении за несколько минут до того, как открыл огонь. Ружье принадлежало ему легально, в связи с чем президент Владимир Путин поручил ужесточить порядок продажи оружия в РФ. "Казанского стрелка" на время следствия заключили под стражу на два месяца и, кроме того, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.