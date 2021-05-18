В Петербурге вновь загорелся дом Басевича

Дом Басевича на Большой Пушкарской улице в Петербурге, за сохранение которого годами бьются градозащитники, вновь объят огнем. Трансляцию ведет канал 78.

Как сообщается в паблике "ДТП и ЧП Петербург", возгоранию повысили ранг сложности до 1-Бис, а на месте работают 6 пожарных машин и 32 спасателя.

Звонок о происшествии в региональное управление МЧС поступил в 17:54.

Отметим, что расселенное здание в стиле модерн появилось на Петроградской стороне 1912 году. Пожары в нем не редкость, особенно в последнее время. Прошлым летом снос аварийного объекта одобрил КГИОП. Этому пытаются сопротивляться оппозиционные депутаты ЗакСа, протестующие вместе с активистами против планов возвести на его месте академию Бориса Эйфмана.