"Дождь": Сторонников Навального из Дептранса Москвы увольняют из-за слитой базы данных

Зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному" работников столичного Дептранса начали массово увольнять после слива базы данных электронных адресов, пишет "Дождь". Некоторые из лишившихся должностей сотрудников в разговоре с изданием завили о том, что приказ об их упразднении якобы был инициирован лично главой департамента Максимом Ликсутовым.

Увольнения начались после майских праздников: под "раздачу" попали практически все сторонники оппозиционера, зарегистрировавшиеся на сайте free.navalny.com. "Дождь" опросил 100 сотрудников Дептранса.

Одному экс-работнику предприятия в условиях приватности сообщили, что "Ликсутов дал два дня на увольнение всех, попавших в базу".

Покинуть занимаемый пост "слитому" трудящемуся необходимо было либо по соглашению сторон с выплатой двух окладов, либо в режиме "под тебя начинают жестко копать, составлять замечания и увольнять по статье", объяснил один из руководителей ведомства.

"Вызвали, сказали, что им сверху от Ликсутова непосредственно пришел приказ уволить меня и еще нескольких людей после майских", - поделился бывший сотрудник одной из организаций Дептранса.

Напомним, ранее с массовыми увольнениями столкнулись работники московского метрополитена, чьи e-mail оказались в числе "слитых".