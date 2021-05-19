СК возбудил дело о крупном мошенничестве из-за "мёртвых душ" в Госпитале для ветеранов войн

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении экс-экономиста Госпиталя для ветеранов войн Майи Лебзак, якобы устраивавшей в ковидный стационар учреждения "мёртвых душ", пишет "Фонтанка".

Лебзак предъявили обвинение в присвоении не менее 3,7 млн рублей. По версии следствия, будучи главой планово-экономического отдела госпиталя она фиктивно трудоустраивала на работу своих знакомых, а их жалованье якобы присваивала.

Средства начислялись на имена знакомых в период с октября 2018 года по сентябрь 2020-го. В разговоре с "Фонтанкой" одна из подставных сотрудниц Надежда Ружинская поделилась, что "липовое" трудоустройство ей предложил супруг Лебзак.

Ежемесячно Ружинской перечисляли зарплату, троекратно превышающую среднее жалованье медсестры, однако сама она при этом никаких денег не видела.

Как полагают следователи, посредством Ружинской Лебзак были выведены 1,9 млн рублей, а через ещё одну знакомую, фиктивную медсестру Мальвину Гарцман, - 1,8 млн. Обе женщины не имеют никакого отношения к госпиталю.

В схеме могли быть задействованы свыше 50 как подставных, так и действующих работников медучреждения.

Бывший экономист является единственным фигурантом разбирательства. Она признала свою вину и компенсировала госпиталю сумму, обозначенную в деле.

В ближайшее время суд должен приступить к изучению материалов дела.