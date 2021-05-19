Вишневский предложил Беглову определить судьбу Конюшенного ведомства с горожанами

Законодательное собрание Петербурга 19 мая утвердило депутатский запрос лидера фракции "Яблоко" Бориса Вишневского к губернатору Александру Беглову.

"Яблочник" предложил главе города обсудить будущее назначение здания Конюшенного ведомства вместе с городским сообществом и только потом обсуждать инвестиционные предложения по этому объекту. По словам Вишневского, пока городская администрация действует иначе.

Ранее вице-губернатора Максим Соколов предложил Вишневскому дожидаться, пока городское правительство рассмотрит "возможные механизмы вовлечения объекта в инвестиционный оборот" и проведёт "работу с потенциальными инвесторами", рассказал депутат.

Сам "яблочник" полагает, что в здании должны быть и музейная часть, и выставочная, и торговая.

Также парламентарий попросил Беглова предоставить ему протокол совещания с участием Соколова от 11 сентября 2020 года по вопросу реализации проекта по приспособления Конюшенного ведомства для современного использования.

Сергей Еремеев

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