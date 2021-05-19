ЗакС попросит министра труда назначать пособия безработным по месту обращения

Заксобрание Петербурга обратится к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением признавать граждан безработными по месту обращения, а не по месту прописки, как сейчас. Текст обращения, внесённый "Единой Россией", утвердили на заседании городского парламента 19 мая.

Кроме того, парламентарии попросят министра инициировать отзыв претензий Федеральной службы по труду и занятости к безработным гражданам, которые получали соответствующие социальные выплаты по месту фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации.

Инициатива парламентариев направлена на то, чтобы устранить правовую коллизию, отметил председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

"Против" принятия обращения проголосовали два депутата, "за" - 42.

Сергей Еремеев

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