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10:43

МВД не нашло "митинговых" нарушений в съёмке бюджетников в клипе за Путина на Мамаевом кургане

фото ЗакС политика МВД не нашло "митинговых" нарушений в съёмке бюджетников в клипе за Путина на Мамаевом кургане

В Волгограде полиция не стала привлекать к ответственности организаторов съёмок видео в поддержку Владимира Путина на Мамаевом кургане, в котором в условиях пандемии массово снимались местные бюджетники, студенты, рабочие, оповестил у себя в Facebook правозащитник Иван Иванов.

В ответе на соответствующий запрос глава УМВД по Волгограду обозначил съёмки клипа как "молодёжный флешмоб", отметив, что он не является публичным мероприятием, требующим согласования.

Кроме того, начальник местного главка известил об отказе в возбуждении административного дела об организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП) ввиду истечения срока давности. Иванов при этом указал, что срок давности по обозначенной статье составляет год, а клип снимали в феврале 2021-го.

"В законе нет понятия "флешмоб". Массовая акция - она и есть массовая акция, она указана в законодательстве о проведении митингов. Я как юрист крайне возмущен двойными стандартами оценки допустимости либо запрета на проведение в Волгограде массовых мирных шествий и акций, поскольку всем известно, что в конце января за мирные акции людей пихали в автозаки сотрудники полиции и Росгвардии", - поделился мнением Иванов в разговоре с V1.RU.

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