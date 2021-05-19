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10:46

ЗакС принял законопроект об ограничении продажи алкоголя в дни чемпионата Европы

фото ЗакС политика ЗакС принял законопроект об ограничении продажи алкоголя в дни чемпионата Европы

Законодательное собрание Петербурга 19 мая приняло в первом чтении законопроект Смольного о дополнительных ограничениях розничной продажи спиртного на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу.

На время футбольного первенства предлагается запретить продажу алкоголя в стеклянной таре на территории, прилегающей к "Газпром-арене" за день до начала матчей и непосредственно в день их проведения. Исключение будет сделано для заведений общепита. 

На территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади и Тематического парка футбола у СК "Юбилейный", не получится купить алкоголь с 11 июня по 11 июля, а на территории рядом с зоной публичного просмотра матчей на Дворцовой площади - с 1 июня по 11 июля. 

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков отметил, что принятие инициативы будет способствовать обеспечению безопасности. 

Ранее аналогичные законопроекты принимались перед Кубком Конфедерации и Чемпионатом мира. Шестериков отметил, что на этот раз запрет будет распространяться на конкретные территории, а не в виде радиуса от стадиона и фан-зон. 

Депутат от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался, изучали ли эффективность действия таких законов в предыдущие годы. 

- Как показывает практика, если футбольный болельщик хочет нажраться, он нажрется до нечеловеческого состояния, - отметил Рассудов. 

Шестериков ответил, что инициатива направлена не на ограничение потребления алкоголя, а на использования стеклянной тары, чтобы она не копилась и не билась. 

"За" принятие инициативы проголосовали 39 депутатов. Четверо воздержались.

Сергей Еремеев


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