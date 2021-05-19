На выборах в ЗакС Петербурга не будет "мобильного избирателя"

Законодательное собрание Петербурга на заседании 19 мая утвердило поправку в закон о выборах в городской парламент, согласно которой при проведении голосования не будет применяться порядок включения избирателей в список избирателей по месту своего нахождения.

Таким образом, не будет действовать механизм "мобильный избиратель". Предложение внесли депутаты Александр Рассудов (КПРФ) и Алексей Ковалев ("Справедливая Россия").

"За" принятие законопроекта проголосовали 43 депутата, по одному парламентарию воздержались и проголосовали "против".

Сергей Еремеев

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