В Петербурге скорректировали требования к кандидатам-списочникам на выборах в ЗакС

Законодательное собрание Петербурга приняло 19 мая поправки в закон о выборах депутатов городского парламента.

Согласно одной из них, в городскую часть списка кандидатов партии смогут выставлять не менее трех и не более пяти человек.

Напомним, выборы в ЗакС проходят по смешанному типу. 25 депутатов избирают по одномантаным округам, 25 — по партийным спискам. При этом списки партий состоят из общегородского и районных. Таким образом, если политическое объединение получает большой процент голосов в городской парламент от него могут пройти наиболее популярные в районах кандидаты. Однако чем больше человек в общегородской части списка, тем меньше шансы районных многомандатников.

Другой поправкой регламентируется, что беспартийные в списках партий могут занимать не более 25% от общего количества мест. При этом по единому округу нельзя будет выставлять членов других партий.

Сергей Еремеев