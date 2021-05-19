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11:02

В Петербурге скорректировали требования к кандидатам-списочникам на выборах в ЗакС

фото ЗакС политика В Петербурге скорректировали требования к кандидатам-списочникам на выборах в ЗакС

Законодательное собрание Петербурга приняло 19 мая поправки в закон о выборах депутатов городского парламента.

Согласно одной из них, в городскую часть списка кандидатов партии смогут выставлять не менее трех и не более пяти человек.    

Напомним, выборы в ЗакС проходят по смешанному типу. 25 депутатов избирают по одномантаным округам, 25 — по партийным спискам. При этом списки партий состоят из общегородского и районных. Таким образом, если политическое объединение получает большой процент голосов в городской парламент от него могут пройти наиболее популярные в районах кандидаты. Однако чем больше человек в общегородской части списка, тем меньше шансы районных многомандатников.

Другой поправкой регламентируется, что беспартийные в списках партий могут занимать не более 25% от общего количества мест. При этом по единому округу нельзя будет выставлять членов других партий.

Сергей Еремеев

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