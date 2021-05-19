Непогода в Петербурге стала причиной нескольких госпитализаций

Ливень с сильным ветром и грозами, случившийся накануне вечером на большей части петербургской территории, привел к получению гражданами травм. Двоих, женщину и ребенка, госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще двое, мужчина и женщина, восстанавливаются в амбулаторных условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Все они пострадали, прячась от дождя под навесом одного из торговых центров напротив станции метро "Пионерская". Крыша не выдержала непогоды и обрушилась на толпившихся людей.

В ведомство также поступали жалобы на повреждение собственности и обрушение деревьев: на вызовы первого типа спасатели выезжали не менее 26 раз, на вызовы второго типа - 30. Помимо этого, несколько сооружений подтопило и у некоторых домов наблюдалась протечка крыши.

Вечером 19 мая синоптики ожидают похожего развития событий - гроз с ливнями и ветром.