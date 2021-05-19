Госдума единогласно денонсировала Договор по открытому небу

Депутаты Государственной думы единым решением денонсировали Договор по открытому небу, информирует РИА "Новости".

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Госдумы президент Владимир Путин 11 мая. В пояснительной записке указано, что документ внесен в связи с выходом из договора США "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России.

ДОН был заключен между странами-союзниками ещё в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания Холодной войны. Россия ратифицировала его в 2001 году.