КСП отчиталась перед парламентом Петербурга

Руководитель Контрольно-счетной палаты Петербурга Константин Желудков в среду, 19 мая, выступил с отчетным докладом в Законодательным собранием. Он рассказал о деятельности КСП в 2020 году.

Всего за год было выявлено 3 372 нарушения на общую сумму 17,5 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом примерно в 9 раз вырос объем неэффективного использования бюджетных средств (с 785,2 млн до 7,2 млрд). При этом объем нецелевого использования средств городской казны снизился с 344,2 до 316,1 млн рублей.

Согласно отчету, было устранено и принято к сведению 1 851 нарушение на сумму 2,6 млрд рублей. В бюджеты удалось вернуть 6 млн рублей, были выполнены работы и оказаны услуги на 3,3 млн рублей. Ведется претензионная работа на сумму 87,3 млн рублей.

По итогу проверок 65 должностных лиц привлекли к ответственности. Из них 19 человек уволили,15 объявили выговоры, 31 - замечания. Прокуратура вынесла 27 представлений после которых 24 должностных лиц привлекли к ответственности, а также назначили шесть штрафов. Проверки в отношении муниципалов города Колпино и ГБОУ "Балтийский берег" закончились уголовными делами по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Всего в 2020 году было проведено 257 мероприятий: 19 контрольных, 237 экспертно-аналитических и одно обследование.

Сергей Еремеев