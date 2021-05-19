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11:45

Госдума одобрила закон о кратном увеличении штрафов за разглашение личных данных силовиков

фото ЗакС политика Госдума одобрила закон о кратном увеличении штрафов за разглашение личных данных силовиков

Депутаты Государственной думы одобрили законопроект об уголовной ответственности за разглашение сведений о мерах защиты сотрудников правоохранительных органов.

За данное правонарушение вводятся штрафы до 200 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ, до 2 лет ограничения свободы или до 4 месяцев ареста за распространение данных силовиков, полученных с использованием служебного положения.

Также будут увеличены с 1 тысячи до 10 тысяч рублей штрафы за разглашение информации, доступ к которой ограничен законом, лицом, которое получило эту информацию в связи с исполнением служебных обязанностей (статья 13.14 КоАП).

Кроме того, в КоАП вводится новая статья - 13.14.1 - предполагающая введение наказания за "получение информации с ограниченным доступом любым незаконным способом". Штраф за это нарушение составит до 10 тысяч рублей для физлиц и до 200 тысяч рублей для юрлиц. 

Наконец, к статье 17.13 КоАП будет добавлена часть, предусматривающая наказание за сбор, передачу ("распространение, предоставление, доступ") персональных данных военнослужащих, судей, прокурорских работников, сотрудников МВД, ФСБ, ФСО, СВР, СК, Росгвардии, ФСИН, ФССП и таможни "в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга", а также персональных данных их близких. Для граждан штраф составит до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - до 100 тысяч рублей (или дисквалификация на срок до трех лет), для индивидуальных предпринимателей — до 200 тысяч рублей и для юрлиц — до 300 тысяч рублей.

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