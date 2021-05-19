Макаров: КСП Петербурга - лучшая в России

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров во время брифинга 19 мая назвал региональную Контрольно-счетную палату лучшей в стране.

- Это не медный пятак, чтобы нравиться кому-либо. Это контрольный орган, который должен жёстко пресекать любые попытки нарушений, - заявил Макаров.

Он также отметил, что в отношении руководителя и аудиторов КСП в СМИ и Телеграм-каналах часто появляются заказные статьи. По мнению Макарова, это связано с принципиальной позицией сотрудников палаты.

Сергей Еремеев

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