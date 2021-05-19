Роспотребнадзор не нашел нарушений на послании Путина Федеральному собранию

Чиновники из Роспотребнадзора рассмотрели жалобу депутата-коммуниста из Государственной думы Павла Тарасова, которого обеспокоила организация президентского послания членам Федеральному собранию 21 апреля. Политик обратил внимание на то, что значительная часть высокопоставленных чиновников, присутствовавших в зале, не использовали средства индивидуальной защиты.

Несмотря на то, что главный аргумент депутата подтверждается материалами фотографиями и видеозаписями, ведомство не нашло нарушений на мероприятии и, как пишет информагентство URA.ru, никого наказывать не собирается.

Напомним, в начале послания глава государства Владимир Путин анонсировал раздачу денег семьям с детьми и матерям-одиночкам, а в конце принялся грозить обобщенно понимаемым заграничным врагам в ответ на возможный переход ими "красных линий" в отношении РФ.

фото: kremlin.ru