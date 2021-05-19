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12:22

Приставы возбудили на Светлану Прокопьеву дело из-за уже уплаченного штрафа

фото ЗакС политика Приставы возбудили на Светлану Прокопьеву дело из-за уже уплаченного штрафа

Судебные приставы возбудили в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой исполнительное производство из-за штрафа в полмиллиона рублей по делу об оправдании терроризма, который уже оплачен, делится "МБХ медиа".

В разговоре с изданием Прокопьева пояснила, что приговор по её разбирательству обрёл силу 2 февраля, а 25 числа она его уже погасила. Несмотря на это, накануне она получила письмо с уведомлением о возбуждении исполнительного производства от 12 апреля ввиду "задолженности" в 500 тысяч рублей.

"В промежутке между этой бумагой и уплатой штрафа ко мне приходили представитель службы судебных приставов в компании с участковым и довольно вежливо уведомили меня: "Деньги пока на счет не поступили, поэтому будет исполнительно производство, но мы знаем, что вы заплатили". У них не было ко мне каких-то претензий или еще чего-то. Возможно, что это обычная наша российская бюрократия, где все через пень-колоду работает и только бравурные отчеты о том, как у нас все прекрасно работает", - представила свою позицию Прокопьева.

В случае, если приставы так и не получат взысканные с журналистки деньги, ей придётся лично предъявить им квитанцию об уплате штрафа.

Напомним, резонансное дело об оправдании Прокопьевой терроризма возбудили после выхода в свет ее колонки, где она рассуждает о теракте в здании архангельского ФСБ, имевшего место осенью 2018 года, и мотивах юноши, устроившего самоподрыв. Росфинмониторинг в ходе следствия заблокировал ее банковский счет по причине включения женщины в список экстремистов. Необходимую сумму штрафа фигурантке дела, возбужденного по статье 205.2 УК, удалось собрать в интернете менее чем за три часа.

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