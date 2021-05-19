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12:55

Экс-сотрудников ФБК* вызывают на допросы по новому делу в отношении Навального

фото ЗакС политика Экс-сотрудников ФБК* вызывают на допросы по новому делу в отношении Навального

Соратник Алексея Навального Иван Жданов сообщил, что бывших сотрудников Фонда борьбы с коррупцией*, чья деятельность временно приостановлена из-за разбирательства о признании его экстремистской организацией, начали вызывать на допросы в Следственный комитет в рамках очередного уголовного дела, которое было возбуждено в отношении политика ещё в декабре 2020 года.

Жданов уточнил, что дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Как полагают следователи, на нужды ФБК и других организаций, имеющих к нему отношение, якобы было собрано свыше 588 млн рублей пожертвований с граждан. 

"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", - указывалось в пресс-релизе Следкома.

Жданов отметил, что процесс начался непосредственно перед возвращением Навального из Германии в РФ, причём, с декабря никаких подвижек не наблюдалось.

При этом на днях в СК в качестве свидетелей вызвали около 70 экс-сотрудников ФБК.

*Согласно решению Минюста ФБК внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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