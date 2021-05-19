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12:45

Макаров о снятии баннеров со своим фото: Считаю, что это недоразумение

фото ЗакС политика Макаров о снятии баннеров со своим фото: Считаю, что это недоразумение

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров по просьбе ЗАКС.Ру прокомментировал ситуацию с баннерами, на которых был изображён его портрет и надпись "Это наша Победа". Эти транспаранты появились на фасадах домов Петроградского района, но после жалоб на портале "Наш Санкт-Петербург" их начали демонтировать городские службы. 

- То, что там произошло, я считаю, что это недоразумение. Ни одной жалобы не получали ни партия "Единая Россия", ни я как депутат от этого округа, - заявил Макаров.

Он также отметил, что баннеры с поздравлениями ветеранам от депутатов вывешиваются на этих домах уже около 20 лет перед Днём Победы. 

- Я считаю, что это нормальная практика. Тем более, что это не требует никаких средств кроме средств людей, которые это вывешивают, - добавил Макаров.

Жалобы на баннеры с изображением Вячеслава Макарова начали появляться на портале "Наш Санкт-Петербург" в конце апреля. На данный момент на плакаты со спикером пожаловались уже девять петербуржцев. В комитете по печати сообщили, что ведомство не выдавало разрешения на размещение этих плакатов.  Кроме того, баннеры из винила установили на лицевых фасадах и выше уровня второго этажа, что нарушает установленные в Петербурге нормы по размещению плакатов в историческом центре, уточнили в ведомстве. Несколько баннеров в итоге были демонтированы подведомственным комитету учреждением.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры ЗАКС.Ру сообщили, что один из домов с баннером Макарова является выявленным объектом культурного наследия – дом № 9а в переулке Нестерова. В ведомстве добавили, что к ним не поступала информация о планах по размещению баннеров с Макаровым по ряду адресов, где их заметили. В пресс-службе Законодательного собрания после запроса ЗАКС.Ру о возможной причастности Вячеслава Макарова к размещению плакатов вместо ответа на поставленные вопросы сообщили, что "информация принята к сведению". 

Сергей Еремеев


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