В Петербурге смягчили требования к присуждению звания "За заслуги в воспитании детей"

Петербургский парламент 19 мая принял в первом чтении законопроект Смольного, изменяющий некоторые основания для присвоения почетного звания "За заслуги в воспитании детей".

В настоящее время звание I степени вручают родителям, достойно воспитавшим 10 и более детей. Планку предложено понизить до семи и более детей. Для получения звания II степени необходимо будет воспитать пять или шесть (в настоящее время - семь, восемь или девять), а III степени - четырех (в настоящее время - пять или шесть) детей.

Снижение предъявляемых требований позволит большему количеству родителей претендовать на присуждение почетного звания, говорится в пояснительной записке к документу.

"Как показала практика, в течение 2018-2020 годов среди многодетных семей Санкт-Петербурга отсутствовал конкурс на почетное звание I степени. В 2020 году отсутствовал конкурс и на почетное звание III степени", - отметил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков.

В 2021 году получателям почетного звания планируется выплатить премии на общую сумму в размере 500 тысяч рублей.

Единоросс Владимир Носов предположил, что при награждении может быть перекос в сторону многодетных родителей-иностранцев. Шестериков на это сказал, что граждане других стран тоже могут претендовать на почетное звание, однако они должны проживать в городе не менее 5 лет, кроме того оценивает заслуги многодетных семей и решает, кому дать премию, а кому нет - специальный координационный совет.

Сергей Еремеев

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