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13:55

Жалобы на свалку в поселке им. Свердлова привели к административному делу

фото ЗакС политика Жалобы на свалку в поселке им. Свердлова привели к административному делу

Чиновники из Госэконадзора Ленобласти рассмотрели апрельскую жалобу активистов из общественного движения "Зеленый фронт", которые заподозрили в складировании отходов на одном из участков в поселке им. Сведлова признаки нарушения законодательства. Предположения общественников подтвердились: комитет согласился с тем, что земли сельскохозяйственного назначения используются нецелевым образом. Более того, в деятельности собственника территории усмотрели признаки незаконного предпринимательства. Специадисты установили, что на проблемном участке регулярно производились прием и сортировка твердых коммунальных отходов (ТКО) без лицензии.

В результате взаимодействия Госэконадзора и полиции было возбуждено административное дело по ст. 8.2 КоАП. Теперь, согласно чиновничьему предписанию, пользователь сельхозземель должен очистить от мусора территорию рядом с Овцинским кладбищем во Всеволожском районе.

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