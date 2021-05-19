"Старейший" депутат ЗакСа Никешин снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России"

Анкета депутата петербургского Законодательного собрания Сергея Никешина "исчезла" с сайта предварительного голосования "Единой России": информацию о том, что парламентарий действительно не намерен больше участвовать в праймериз подтвердили источники ЗАКС.Ру.

Никешин является руководителем парламентской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.

Депутат избирался ещё в Ленсовет, где трудился в комиссии по градостроительной политике и землепользованию и в комиссии по жилищной политике. После этого прошёл в первый созыв Заксобрания.

Никешин является профессором кафедры маркетинга и управления проектами в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете.

Ранее, напомним, свои кандидатуры с парламентских праймериз ЕР сняли вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов и председатель Вячеслав Макаров. Последний возглавит список ЕдРа на выборах в Государственную думу.

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