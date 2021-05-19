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14:51

Суд обязал Смольный покрыть родителям тяжелобольного ребёнка расходы на дорогое лекарство

фото ЗакС политика Суд обязал Смольный покрыть родителям тяжелобольного ребёнка расходы на дорогое лекарство

Куйбышевский райсуд Петербурга обязал комитет по здравоохранению возместить родителям тяжелобольного ребёнка траты на дорогостоящие лекарства, которые он отказался покрывать, информирует пресс-служба судебных инстанций города.

"Суд вынес решение <...> о признании действий ведомства незаконными, взыскании расходов на приобретение лекарственных препаратов, компенсации морального вреда", - следует из сообщения пресс-службы.

Ребёнок болен муковисцидозом, ему жизненно необходим препарат "Пульмозин". Комздрав отказался покупать лекарство, в связи с чем родители вынуждены были приобрести его на собственные деньги.

С комитета в итоге взыскали 38 500 рублей за "Пульмозин", а также ещё 15 000 рублей компенсации морального вреда.

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