Детские дома получили сувениры, сделанные из главной новогодней ели Петербурга

Новогодняя елка, простоявшая зимой на Дворцовой площади, как и обещали ранее петербургские чиновники, разошлась на сувениры, которые отдали в детские социальные учреждения. Из ствола дерева изготовили несколько сувенирных часов, что отняло у специалистов около месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы комитета по печати Маринц Мерцалову.

"Из ствола было сделано 30 сувенирных изделий, которые при содействии с комитетом по социальной политике сегодня вручили детским социальным учреждениям: 14 центров содействия семейному воспитанию, пять детских домов ребенка и четыре ДДИ (детских дома-интерната). <...> Настенные часы с простым механизмом на батарейках", - рассказала женщина.

Дизайн часов, вышедших разного цвета и размера, придумали в подведомственном комитету ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления города".

Отметим, что нынешней зимой на Дворцовой площади впервые с 2012 года установили именно живую елку, выращенную во Всеволожском районе Ленобласти. Отдали за дерево 10 млн рублей.