Николаю Платошкину дали пять лет условно по делу о призывах к массовым беспорядкам

Суд в Москве приговорил политика, лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина к пяти годам условного срока и штрафу в размере 700 тысяч рублей, о чем сообщила "Медиазона".

Левого политика судили по двум статьям - о фейках про коронавирус и о призывах к массовым беспорядкам. С прошлого лета он находился под домашним арестом. Накануне гособвинение запросило для него шесть лет колонии.

На своем YouTube-канале, стремительно набиравшим популярность перед арестом, Платошкин резко критиковал поправки в Конституцию, высказывался за отставку президента и роспуск Госдумы, одобрительно оценивал уличную протестную активность.