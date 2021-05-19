Глава СК поручил разработать правила для самокатчиков после избиения граждан "гонщиками"

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил МВД ввести нормы поведения на дороге для водителей электросамокатов: соответствующее поручение было дано после инцидента с избиением петербуржцев - орудовала банда на арендованных средствах передвижения.

Случаев, когда люди получают различные травмы на самокатах, либо сбивают пешеходов, с каждым днём становится всё больше. На сегодняшний день в законе нет прописанной нормы поведения на дороге водителя двухколёсного ТС, равно как и ответственности за причинение вреда пешеходу.

"Подобные пробелы приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто – безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение", - констатируют в Следственном комитете.

Ранее с инициативой регламентировать движение электросамокатов выступали в петербургском ЛДПР. Свои правила предлагал также депутат Заксобрания Алексей Цивилев.

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