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16:48

Суд приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна к 5,5 годам колонии

фото ЗакС политика Суд приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна к 5,5 годам колонии

Куйбышевский районный суд признал бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна виновным в получении взяток при строительстве "Газпром-Арены". Суд решил отправить экс-чиновника в колонию строгого режима на 5,5 лет, передает корреспондентка ЗАКС.Ру из зала суда.

Так как в СИЗО Оганесян провел 4,5 года, то ему остается сидеть 1 год. Также бывший вице-губернатор должен оплатить штраф в 20 млн рублей.

Бывшему зампреду комитета по строительству Александру Янчику суд назначил 5 лет лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в 5 млн рублей. Он находился под домашним арестом, но остаток срока проведёт в тюрьме. 

Оганесяну и Янчику вменяли нарушение ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.6 ст.290 (получение взятки). Оглашая приговор судья заявила, что считает квалификацию преступления по 159 статье излишней, правонарушение же по 209 статье доказано. 

Главе компании "Стройэлектромонтаж-5" Василию Сливкину суд назначил наказание в 4,5 года в ИК строгого режима со штрафом в 400 млн рублей.

Его сыну Кириллу Сливкину – штраф 300 тысяч рублей.

Сотруднику "Стройэлектромонтаж-5" Николаю Хрипунову – штраф в 2,7 млн рублей.

Директору "Стейдж Технолоджи Констракшн" Артему Куспицу – штраф в 800 тысяч рублей.

Главе "Театрально-декорационные мастерские" Григорию Попову – штраф в 1,2 тысяч рублей. Финансисту Елене Ковалевой – штраф в 900 тысяч рублей.

Соучредителю ТДМ Владимиру Халифу – штраф в 800 тысяч рублей. Однако, судья заявила, что Попов, Ковалёва, Куспиц и Халиф освобождаются от ответственности из-за истечения срока давности. 

С Попова, Куспица, Ковалевой и Халифа по гражданскому иску судья постановила взыскать в пользу ООО "Инжтрансстрой-СПб" 50,5 млн рублей. 

Напомним, Оганесяна задержали в Москве в ноябре 2016 года. Следствие считает, что будучи вице-губернатором он получил взятку от "Театрально-декорационных мастерских" за то, что якобы помог им стать субподрядчиками на строительстве "Газпром-Арене". Размер взятки составил 15% от контракта организации, уверены в СК. По мнению следствия, похищены были более 50 млн рублей, из которых 28 млн рублей якобы получил Оганесян. Часть этих денег якобы получил занимавший тогда пост заместителя главы комитета по строительству Александр Янчик, который тоже якобы помог "ТДМ" получить субподряд, считает следствие. 

Подкупом чиновников и непосредственным участием в хищениях, считают в СК, занимались глава "Театрально-декорационных мастерских" Григорий Попов, соучредитель фирмы Владимир Халиф и её финансист Елена Ковалева, директор "Стейдж Технолоджи Констракшн" Артем Куспиц. Также Оганесяна и Янчика считают причастным к получению взятки от компании "Стройэлектромонтаж-5" за помощь в получении контракта на художественную подсветку стадиона в 20 млн рублей. Здесь, по версии следствия, подкупом якобы занимались фактический глава компании "Стройэлектромонтаж-5" (СЭМ-5) Василий Сливкин, его сын Кирилл Сливкин, сотрудник СЭМ-5 Николай Хрипунов.

София Саттарова / фото: gov.spb.ru


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