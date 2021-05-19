Смольный разослал 370 тысячам петербуржцев приглашение на вакцинацию от COVID-19

Приглашение привиться от коронавируса должны получить от Смольного 370 тысяч жителей Северной столицы, зарегистрированных на портале "Здоровье петербуржца".

"В городе создана широкая и доступная сеть прививочных пунктов. Призываю петербуржцев иммунизироваться от COVID-19 - прививка не займёт много времени, при этом обезопасит вас и ваших близких", - призывает вице-губернатор Олег Эргашев.

В Смольном напомнили, что пройти вакцинацию горожане могут в 134 прививочных пунктах либо воспользоваться услугами 15 мобильных бригад. Отдельно открыты точки в ТРК, на стадионе "Зенит Арена" и в "Ледовом дворце". Круглосуточно работает прививочный пункт, расположенный в поликлинике №17 на проспекте Шаумяна.

Добавим, первый цикл вакцинации прошли свыше 630 тысяч петербуржцев, полностью завершили курс - 533 тысяч горожан.

"Сегодня в город поступили 6 480 комплектов доз вакцины "ЭпиВакКорона", идёт приёмка на Фармбазе. Дефицита вакцины нет. В поликлиниках остаётся 92,7 тысячи доз, на Фармбазе — 82 тысячи комплектов доз", - уточнили в аппарате Эргашева.

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