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17:56

Илларионов: Вернувшись в Россию, Навальный поступил безответственно

фото ЗакС политика Илларионов: Вернувшись в Россию, Навальный поступил безответственно

Экономист и политик, бывший советник российского президента Андрей Илларионов, выступая на YouTube-канале украинского интервьюера Дмитрия Гордона, развернуто высказался о резонансном зимнем возвращении в Россию оппозиционера Алексея Навального и последующем лишении его свободы. Илларионов, с середины 2000-х годов критикующий российский режим, тем не менее считает, что Навального категорически нельзя допускать до руководящих государственных должностей из-за серьезного груза накопившихся ошибок. При этом он признает, что политика отправили в колонию незаконно и что он должен быть немедленно освобожден. Необдуманное возвращение оппозиционера, настаивает гость интервью, привело к разгрому его политической организации и протестному движению в целом, который вовсю наблюдается в настоящее время. Илларионов, в частности, имеет в виду аресты соратников Навального и просто сочувствующих ему демонстрантов, а также утечку их личных данных.

"Таких действий любой человек хоть сколько-нибудь ответственный, тем более претендующий на высший пост в государстве, совершать не имеет права. Главная обязанность президента или человека, претендующего на пост президента - думать о безопасности своих граждан и сторонников. <...> [Мы видим] принесение в жертву граждан собственной страны и своих собственных сторонников, это подрыв возможностей изменения политического режима в стране. Доверять ему в таком серьезном деле, как политика и борьба за высшую государственную власть, абсолютно недопустимо", - рассудил экономист.

При этом, полагает спикер, резонансный фильм о "дворце Путина", который посмотрели более 115 млн пользователей YouTube, оказался политической ошибкой Навального: фильм не стал откровением для россиян и не поднял рейтинг Навального, а, напротив, увеличил число вопросов к автору. Возможно, допустил Илларионов, в этом состоит недостаток самих россиян, но политик, претендующий президентство, по его словам, должен был просчитывать, с какой аудиторией он имеет дело и не терять популярность, которую из мест заключения будет уже практически невозможно вернуть.

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