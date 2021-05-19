Губернатора Петербурга просят упростить процедуру смены управляющей компании

Член Либертарианской партии Марина Мацапулина 18 мая объявила о сборе подписей в поддержку обращения к губернатору Петербурга Александру Беглову. Мацапулина требует от градоначальника упростить процедуру смены управляющей компании и ввести персональную ответственность для чиновников, которые затягивают сроки передачи домов.

Марина Мацапулина считает, что Государственная жилищная инспекция может "затягивать процесс" передачи домов другой управляющей компании, что годами не позволяет выбранной УК приступить к работе. В своем обращении Мацапулина также предлагает ввести персональную ответственность сотрудников ГЖИ, ответственных за "затягивание и саботаж", вплоть до увольнения. Сейчас процедура смены обслуживающей компании описана в Жилищном кодексе (ч. 8 ст. 162 ЖК).

"Как только сменить управляющую компанию будет так же легко, как оператора [мобильной связи] - вот тогда-то они и зашевелятся, и качество услуг вырастет" - рассказала автор инициативы в своем видеообращении.

Константин Леньков

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.