"Ночь музеев" объединит около 80 петербургских площадок

Свыше 80 культурных площадок и учреждений примут посетителей ежегодного петербургской акции "Ночь музеев", которая пройдет в ночь с 22 на 23 мая, передает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского. Основная их масса закроется в 23 часа, но двадцать площадок решили работать до раннего утра. К числу последних относятся, например, Филармония, Центральный Военно-медицинский музей, Музей Ахматовой в Фонтанном доме.

Из-за противоэпидемических ограничений на этот раз невозможно приобрести единый билет, позволяющий попасть в каждый из музеев-участников акции. Максимальный "охват" билета - пять музеев. При этом, по словам куратора акции Наталии Яблонской, в пятнадцать культурных учреждений все билеты уже распроданы, среди них - Ленинградский зоопарк, ЦПКиО, Музей метро. В целом распродано около трети всех билетов.

Как сообщалось ранее, в "Ночь музеев" гражданам будет помогать перемещаться городской транспорт: на линию выйдут 45 рейсовых автобусов.

В прошлом году из-за пандемии акция с пятнадцатилетней историей прошла в режиме онлайн. В 2019 году в акции участвовало более 120 музеев.