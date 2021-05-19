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18:35

Экс-главу Фонда капремонта Петербурга заподозрили в получении взятки в размере 8 млн рублей

фото ЗакС политика Экс-главу Фонда капремонта Петербурга заподозрили в получении взятки в размере 8 млн рублей

Журналисты, опираясь на источники, назвали сумму взятки, в получении которой заподозрили бывшего директора Фонда капитального ремонта Петербурга Дениса Шабурова, - 8 млн рублей, делится "Комсомольская правда".

"Он подозревается в получении восьми миллионов рублей", - сообщил собеседник КП.

При этом за что экс-чиновник мог получить обозначенную сумму, на данный момент не уточняется.

О том, что Шабуров стал фигурантом коррупционного дела, стало известно сегодня.

Добавим, постфактум масштабного аудита, проведённого Контрольно-счётной палатой, и нынешний глава Фонда капремонта Пётр Погребняк был вынужден расстаться со своей должностью, ввиду обнаруженных миллиардных нарушений в деятельности организации. При проверке финансовой деятельности организации за период с 2018 по 2020 год, как раз, когда её главой был Шабуров, КСП обнаружила недочётов на сумму 2,6 млрд рублей.

Смольный объявил конкурс на поиск нового руководителя фонда.

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