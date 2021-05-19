С начала года в Петербурге ввели в строй шесть недостроев

С начала 2021 года в строй введены в эксплуатацию шесть проблемных многоквартирных жилых домов: всего к 2022 году Смольный планирует сдать ещё 22 объекта, проинформировали в пресс-службе комитета по строительству.

22 дома рассчитаны на 6677 квартир совокупной площадью почти 280 тысяч кв. метров.

Пока что в эксплуатацию вводят ЖК "Славянский-2" в Павловске и два дома ЖК "Светлый мир. Жизнь…" на Московском шоссе: они уже подключены ко всем инженерным сетям, идёт чистовая отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

Также в скором времени будут сданы два дома ЖК "Панорамы залива" на Двинской улице.

"Застройщик неоднократно переносил сроки строительства. Одной из причин стал длительный, связанный с судебными решениями период расселения близлежащего аварийного здания, что влекло в свою очередь запрет на своевременное начало строительства", - рассказали о ситуации в комстрое.